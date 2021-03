La semaine passée, la «NZZ am Sonntag» s’interrogeait sur le sort des 5,3 millions de doses de vaccin d’AstraZeneca précommandées par la Confédération mais que Swissmedic n’a pas encore validées. Interrogé par la «Basler Zeitung», Lukas Jaggi, porte-parole de Swissmedic, indique: «Il nous manque encore des données cliniques.» L’autorité de régulation suisse veut attendre une grande étude américaine, dont les résultats devraient être disponibles à la mi-mars, avant de prendre sa décision. Elle porte sur des tests effectués auprès de 30’000 personnes. Une autorisation sera accordée au plus tôt à l’approche de Pâques.

Un vaccin mal-aimé

Le vaccin britannico-suédois a fait l’objet de critiques et la population l’accepte mal. Il ne serait pas assez efficace pour les personnes âgées de plus de 65 ans et il réagirait moins bien face au variant sud-africain. L’Allemagne n’a vacciné qu’un bon cinquième avec les 1,45 million de doses fournies à ce jour, tandis qu’en France, seules 16% des 1,1 million de doses fournies ont été utilisées. En Allemagne, des personnes ne se sont pas présentées au rendez-vous pour recevoir le sérum justement parce qu’il s’agissait de l’AstraZeneca.