États-Unis : Le vaccin de Moderna ne sera pas prêt avant l’élection

Le patron de Moderna a exclu toute commercialisation d’un vaccin avant l’élection présidentielle américaine, ce que Donald Trump espère toujours.

Les essais cliniques du vaccin expérimental contre le Covid-19 de la société américaine Moderna, l’un des plus avancés, ne produiront pas de résultats avant le 25 novembre au plus tôt, selon son patron mercredi. Il exclut donc toute commercialisation avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

Moderna est, avec les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Johnson & Johnson, en phase 3 des essais cliniques aux États-Unis, une phase où le vaccin expérimental ou un placebo est injecté de façon aléatoire à des dizaines de milliers de volontaires, afin de vérifier que le vaccin est sûr et efficace. L’essai de phase 3 du vaccin AstraZeneca/Oxford est actuellement suspendu dans le pays.

Pfizer table sur fin octobre

Mais des scientifiques, biostatisticiens et experts des essais cliniques ont averti des risques d’une approbation aussi rapide, préférant tester le vaccin quelques mois de plus afin d’être certains de l’efficacité et des éventuels effets secondaires, a fortiori puisque tout vaccin serait vraisemblablement administré in fine à des centaines de millions de personnes.