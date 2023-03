Genève: Le vaccin de rappel anti-Covid cesse d’être recommandé

La vaccination de rappel contre le Covid-19 n’est plus recommandée durant le printemps et l’été 2023. Le Canton l’a annoncé ce vendredi, suivant l’avis de l’Office fédéral de la santé publique. La dose additionnelle n’est suggérée que pour certaines personnes immunosupprimées ou vulnérables. Cette décision s’explique par la faible circulation du virus attendue et le taux élevé d’immunité au sein de la population.