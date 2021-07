Santé - Le vaccin donne du fil à retordre aux radiologues

«La vaccination Covid-19 nous complique la vie», reconnaît le Dr Jean-Yves Meuwly, médecin-chef du service de radiologie au CHUV. Si fatigue, frissons ou fièvre sont connus comme effets secondaires de l’inoculation, celle-ci induit une réponse immunitaire qui se traduit notamment par une augmentation des ganglions. «Il s’agit d’une réaction locale, attendue après une vaccination, qui concerne la zone des aisselles ou du cou et qui peut perdurer jusqu’à six ou sept semaines», spécifie le Dr Alexandre Bodmer, médecin adjoint en oncogynécologie aux HUG. Or, des ganglions gonflés peuvent signaler un cancer du sein.