Valais - Le vaccin Moderna crée un boom de population à Viège

Lonza AG in Visp (VS).

Les communes de la région ont dû développer une offre importante d’accueil pour les enfants en bas âge, proposant selon les prévisions un doublement des places entre 2020 et 2024. Question logements aussi, 300 nouveaux appartements sont en construction à Viège. Le réseau d’eau de la ville devra aussi être repensé, puisqu’outre les besoins des nouveaux habitants, l’usine Lonza elle-même en consomme également beaucoup, davantage depuis qu’elle s’est spécialisée dans la pharma. En outre, à l’échelle du Haut-Valais, des programmes de développement de l’attractivité de la région ont été mis en place, afin de parvenir à attirer des employés venant de plus loin et de ne pas concurrencer les petites entreprises locales au niveau de l’emploi. Et de leur donner envie de rester, même s’ils doivent changer de travail plus tard.