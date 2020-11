Pandémie : Le patron de l’OMS prévient qu’un vaccin ne suffira pas

Tedros Adhanom Ghebreyesus a martelé le message de prévention qui doit impérativement prévaloir, que l’on parvienne ou non à généraliser la vaccination contre le Covid-19.

«Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de mort et permettre aux systèmes de santé de résister», a souligné le directeur général.