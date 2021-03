Quatorze malades en réanimation

Deux semaines après la première phase d’allégement des mesures, la situation épidémiologique s’est dégradée à Genève, a rapporté la doctoresse Aliki Metsini, du service du médecin cantonal. «Le taux d’incidence et le nombre d’hospitalisations tendent à augmenter. La quasi-totalité des cas, environ 95%, sont dus au variant anglais. Aujourd’hui, en moyenne, nous enregistrons 142 nouveaux cas par jour ainsi qu’un décès. Le taux de positivité atteint 5,6%. Genève compte actuellement, 213 hospitalisations: 72 pour des Covid aigus et 141 post-Covid. Quatorze malades se trouvent en réanimation, dont huit aux soins intermédiaires et six aux soins intensifs.