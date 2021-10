Genève : Le vaccin sans ARN messager disponible dès jeudi

Le vaccin Janssen de Johnson & Johnson sera administré dès le 7 octobre aux résidents genevois.

Allergiques aux composants des vaccins Pfizer ou Moderna et réfractaires à la technologie ARN messager disposeront dès jeudi du vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Le département de la Santé genevois a indiqué mardi que, compte tenu du nombre limité de doses, seuls les résidents auront accès au sérum en s’inscrivant via la plateforme ge.covid-vaccin.ch . Il donne accès à un certificat Covid valable dès le 22e jour après son unique injection.

Les autorités sanitaires relèvent toutefois que ce nouveau vaccin, qui ne nécessite qu’une injection, est globalement moins efficace que ses concurrents à ARN messager commercialisés par Pfizer et Moderna. Il est destiné aux personnes majeures qui ne peuvent, pour raisons médicales, ou qui ne veulent pas se faire injecter ces deux derniers. Il est par contre déconseillé aux personnes immunosupprimées, aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu’en cas de maladie aigüe ou durant une quarantaine. Les patients gravement allergiques aux composants, ayant une sensibilisation immédiate connue ou probable au polysorbate 80 (E433) et aux antécédents de syndrome d'hyperperméabilité capillaire, ne doivent pas non plus se le voir administrer.