Santé publique : Le vaccin, sujet trop sensible pour le superfan Luca Loutenbach

Le supporter au coeur d’un buzz a été approché par l’OFSP pour prêter son image en soutien à la vaccination. Le Jurassien avait accepté, mais s’est ravisé. Il soutiendra plutôt une association de jeunesse.

L’OFSP voulait profiter de cette nouvelle notoriété en utilisant un des visages les plus vus en Suisse ces dernières semaines.

Devenir la star d’un meme n’est pas sans conséquences: depuis qu’il est devenu le visage des fans de la Nati, Luca Loutenbach n’a cessé d’être sollicité par des marques intéressées à s’associer à son image. La compagnie d’aviation Swiss, ainsi que Redbull et Suisse Tourisme, ont tenté des rapprochements plus ou moins fructueux. Plus récemment, c’est l’OFSP qui a convaincu le Jurassien de soutenir publiquement la campagne de vaccination contre le coronavirus aux côtés d’autres stars suisses comme Whitney Toyloy, Gjon’s Tears ou encore Christa Rigozzi, rapporte Blick.