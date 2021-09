Selon un historien, le vaccino-scepticisme a toujours existé

Paroles d’historien : «Le vaccino-scepticisme a toujours existé»

Si la vaccination a longtemps suscité la controverse et passé pour le fruit d’«apprentis sorciers», elle est aujourd’hui perçue par certains comme un instrument d’État. Décryptage.

L’introduction du pass sanitaire obligatoire, nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et culture, a suscité de nombreuses manifestations en France. Ici à Marseille, en juillet 2021.

Premiers «antivax» de l’histoire

Dès lors, le débat était resté «strictement médical» avant que, en 1853, une loi anglaise ait imposé la vaccination contre la variole aux enfants de familles sous assistance publique. En cas de refus, ils n’auraient plus eu droit aux aides sociales.

Contre ce «chantage», «l’opposition est devenue politique» et des manifestations se sont organisées. La plus importante fut celle de Leicester en 1885. Elle avait alors réuni 100’000 personnes.

Ces premiers «antivax» de l’Histoire auront gain de cause: au début des années 1900, une loi anglaise étendait l’obligation vaccinale mais permettait à chacun d’en être exempté en signant une clause de conscience, ce qui est d’ailleurs toujours en vigueur au Royaume-Uni.

Travail confié aux maires

D’autres manifestations ont eu lieu en Europe et en Amérique, mais rarement en France, car la loi de 1902, portant l’obligation vaccinale, n’a guère été appliquée. «Le contrôle était confié aux maires, peu favorables à l’idée d’aller mettre des amendes à leurs citoyens. Quant à l’obligation de vaccination dans les écoles, les instituteurs ne se voyaient pas en policiers.»

En revanche, l’opposition du monde médical est vive quand Pasteur invente le vaccin contre la rage en 1885. «Il a été très mal accueilli et considéré comme un apprenti sorcier», explique Laurent-Henri Vignaud.

Mais Pasteur a démontré qu’il était possible de fabriquer d’autres vaccins, en particulier contre la typhoïde, largement utilisé lors de la Première Guerre mondiale, face à une «opposition marginale».

Puis, entre les années 50 et 60, «l’enthousiasme scientiste a fait qu’on a vacciné massivement», notamment contre la polio.

Un doute légitime

En 1986, on dresse alors une liste d’effets secondaires pour lesquels des victimes seront indemnisées. Pour la première fois, on admet que des vaccins peuvent nuire. «Ce qui rend le doute légitime», raconte l’historien.

Le groupe des vrais «antivax» ne grossit pas. Mais il y a de plus en plus de vaccinosceptiques qui se disent: le vaccin, je ne sais pas si ça marche, ni si j’en ai vraiment besoin.

Le scepticisme s’accentue encore quand, en 1998 au Royaume-Uni, un chercheur en médecine, Andrew Wakefield, publie une étude frauduleuse faisant croire à un lien entre le vaccin contre la rougeole et l’autisme. «Le nombre de vaccinations chute en quelques mois à zéro», confirme l’expert.

De ce fait, même si «le groupe des vrais antivax ne grossit pas, on a de plus en plus de vaccino-sceptiques qui se disent: le vaccin, je ne sais pas si ça marche, ni si j’en ai vraiment besoin».