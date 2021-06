TF1 : Le vainqueur de «Koh-Lanta» est…

Qui de Lucie, Maxine ou Jonathan l’a emporté lors de la finale de la 22e saison du jeu d’aventures?

Tout a commencé par les célèbres et redoutables poteaux sur lesquels les trois candidats encore en lice doivent tenir debout le plus longtemps possible. Malheureusement pour lui, Jonathan a été le premier à tomber. Il a été suivi par Lucie peu après. C’est donc Maxine qui s’est adjugé l’épreuve après deux heures et huit minutes. Et forcément, elle a choisi Lucie pour être son ultime adversaire devant le jury final.