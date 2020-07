Le vainqueur de la Coupe n'ira pas en Europa League

Rédiger un nouveau commentaire

Ils veulent couler CC c'est pas possible.

doggy dog 03.07.2020 à 09:56

Dès lors, à quoi bon finir la Coupe? La saison est de toute façon faussée par les 4 mois d'interruption, et de plus, la Coupe est la compétition populaire par définition. Pas de public et pas d'enjeux... à quoi bon??