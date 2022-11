Amaury Vassili dévoile son salaire pour Mask Singer

Amaury Vassili : Le vainqueur de «Mask Singer» dévoile son salaire

Amaury Vassili a remporté la saison 4 de «Mask Singer». Le ténor français, déguisé en tortue, a coiffé au poteau l’éléphant (Keen’V) et la mariée (Estelle Mossely), devant 2,87 millions de téléspectateurs. Il est la première personne de sexe masculin à triompher dans la version française du jeu.

Le chanteur a révélé sur Sud Radio la somme qu’il a touchée pour participer au programme. Elle n’est pas énorme. «Je suis peut-être un mauvais négociateur», a-t-il d’ailleurs plaisanté. L’artiste de 33 ans a touché entre 30’000 et 40’000 euros pour les huit semaines d’émission. «J’avais été payé à peu près la même somme dix ans plus tôt pour «Un air de star». Je leur ai demandé de toucher la même chose. C’était sur M6 à l’époque, là on est sur TF1, ils pouvaient mettre la même chose», a-t-il expliqué, dans des propos relayés par Pure Charts.