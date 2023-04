Finlande: Le vainqueur des élections veut s’allier avec l’extrême droite

Le vainqueur des élections législatives en Finlande et probable futur Premier ministre, Petteri Orpo, a annoncé jeudi vouloir constituer une coalition gouvernementale avec la formation nationaliste anti-immigration arrivée deuxième à ce scrutin.

Les négociations officielles en vue de former un gouvernement, qui commenceront le 2 mai, réuniront la Coalition nationale (centre droit) qu’il dirige et le Parti des Finlandais (extrême droite) ainsi que deux autres petits partis, a annoncé Petteri Orpo, 53 ans, au cours d’une conférence de presse à Helsinki.

Deux options possibles

«Il y a bien sûr des différences entre les partis. Et, certainement, comme on le sait, il y a des questions sur lesquelles ces visions différentes existent», a-t-il dit devant la presse. Mais au terme des discussions préliminaires de ces dernières semaines, «nous avons collectivement estimé que ces questions pouvaient être réglées. Il n’y a pas de différences insurmontables», a affirmé Petteri Orpo.

La droite au pouvoir entre 2015 et 2017

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d’une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure. Les membres des coalitions au Parlement finlandais héritent traditionnellement de postes de ministres et le deuxième parti au pouvoir prend généralement celui de ministre des Finances.