Guerre en Ukraine : Le vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire «gravement endommagé»

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, mercredi. Un incendie ravageur s’est déclaré sur le croiseur Moskva après une explosion de munitions selon Moscou, et par des frappes de missiles selon Kiev.



Au moment où l’armée russe est en passe de prendre le contrôle du port stratégique de Marioupol, sur la mer d’Azov, et d’étendre son offensive dans le sud et l’est de l’Ukraine, le croiseur lance-missiles Moskva a été «gravement endommagé», selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences d’Etat Ria Novosti et Tass.