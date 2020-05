Espace

Le vaisseau spatial chinois s'est posé avec succès

L'engin, lancé en début de semaine sans équipage à bord, a pu regagner la Terre sans encombre après sa mission d'essai.

Une photo montrant la chute de l'engin amortie par trois parachutes rouges et blancs a été publiée par le Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois (PCC). Principale utilité de ce nouveau vaisseau: acheminer des astronautes vers la future station spatiale et réaliser des vols habités vers la Lune.

Il avait été lancé mardi à l'aide d'une fusée Longue-Marche 5B, la plus puissante jamais utilisée par la Chine et qui permettra d'acheminer les éléments de la future station, nommée Tiangong («Palais céleste»).

Missions plus lointaines

Réputé plus sûr, le nouveau vaisseau est plus rapide, plus résistant à la chaleur, peut transporter davantage d'astronautes (jusqu'à six au lieu de trois) et est partiellement réutilisable. Des caractéristiques qui ouvrent au programme spatial habité chinois de nouveaux horizons.