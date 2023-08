Espace: Le vaisseau Starliner de Boeing devrait être prêt en mars 2024

Celle-ci devra être déterminée ultérieurement en fonction des possibilités de ULA, le groupe industriel qui fournit la fusée chargée de lancer le vaisseau, et des places à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a-t-il dit. Les astronautes de la Nasa sont acheminés depuis 2020 vers l’ISS grâce aux vaisseaux de SpaceX. Mais l’agence spatiale américaine souhaite disposer d’un second prestataire.

Deux problèmes distincts

Après un vol raté en 2019, la capsule de Boeing avait réussi à atteindre l’ISS en mai 2022 -- sans équipage à bord. Elle doit maintenant réaliser un ultime test habité pour être certifiée, et commencer ses vols opérationnels. Boeing avait espéré pouvoir réaliser ce premier vol habité dès 2022, mais les reports successifs se sont accumulés. Le dernier en date, annoncé en juin, était lié à deux problèmes distincts.

Le premier concernait les parachutes utilisés pour freiner la capsule lors de son retour sur Terre. Une partie du lien entre la capsule et le parachute s’était révélée plus fragile que prévue. La conception a été modifiée, et un test sera conduit en novembre. Sa réussite est impérative pour l’avancée du programme.