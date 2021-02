Le klaxon du car postal résonne entre les montagnes. Le véhicule vient de prendre un virage en épingle à proximité de la chapelle Notre-Dame-des-Pontis perchée sur une falaise. Quelques voitures stationnent devant cette curiosité que les habitants du coin chérissent. On aperçoit Sierre en contrebas et on prend la mesure du val d’Anniviers.

La commune valaisanne a su conserver son authenticité, notamment grâce à ses jolis villages. Ne cherchez pas de stations jet-set! Les vacanciers qui séjournent ici apprécient la quiétude, la nature et le bon rapport qualité-prix. À Saint-Luc, le Bella Tola est l’un des plus beaux hôtels historiques de la région. Son spa est un atout. Un peu plus haut dans la vallée, le Chandolin Boutique Hotel mise, lui aussi, sur le bien-être avec deux jacuzzis installés dans son jardin. L’établissement, inauguré en 2017, dispose d’un restaurant gastronomique qui privilégie les produits locaux. Normal, les Anniviards aiment faire bonne chère. Citons, par exemple, les fromages d’alpage, la tarte à la myrtille et la charcuterie, notamment celle de la boucherie de Vissoie.