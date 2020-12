Mutation du coronavirus : «Le Valais a pris très au sérieux le traçage des Britanniques»

En raison de la nouvelle souche de Covid qu’ils peuvent potentiellement véhiculer, les cantons s’évertuent à identifier les touristes britanniques et sud-africains présents ou ayant quitté leur territoire. En Valais, leur nombre reste difficile à estimer.

Promotion santé Valais revient mardi sur le chiffre de 200 Britanniques qui auraient filé à l’anglaise de la station de Verbier (VS). Il indique ne pas retrouver ce chiffre dans ses propres calculs.

«Nous avons identifié 876 personnes en provenance de Grande-Bretagne (863) et d’Afrique du Sud (13) sur le territoire valaisan», explique à Keystone-ATS Jean-Bernard Moix, directeur de Promotion santé Valais qui assure, en ces temps de coronavirus, le traçage dans le canton.

Parmi celles-ci, 291 arrivées par les airs ou arrêtées aux douanes depuis le 14 décembre ont été annoncées par la Confédération, via les listes établies par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les 585 autres ont été identifiées par le canton, notamment via les offices de tourisme et les communes qui ont encouragé les touristes à s’auto-enregistrer dans un formulaire disponible sur la page info coronavirus du canton.