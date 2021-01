Le Conseil d’État valaisan a annoncé vendredi augmenter l’aide aux entreprises en difficulté à cause du coronavirus. L’aide à fonds perdu passe de 15% à 25% de la perte du revenu, avec un maximum de 100 000 francs. Selon le chef des Finances valaisannes, Roberto Schmid, il s’agit actuellement de l’indemnité la plus élevée de Suisse.

Le canton prévoit une forme de barème. Pour les pertes inférieures à 20 000 francs, l’indemnisation sera au top à 25%. Pour les pertes entre 20 000 francs et 37 000 francs, les entreprises reçoivent un montant unique de 5500 francs. Pour les montants supérieurs, la participation cantonale est fixée à 15%. Selon le chef de l’Économie valaisanne, Christophe Darbellay, cette solution devrait satisfaire la branche de la restauration, où les pertes seront pour la plupart compensées par 25% à fonds perdu.

Ce soutien s’adresse à tous les commerçants touchés depuis les mesures introduites le 22 octobre dernier en Valais, puis le 27 décembre après une courte réouverture. Les personnes qui en auraient besoin peuvent s’inscrire encore jusqu’au 31 janvier. Jusqu’ici, le canton a reçu 1497 demandes d’aide et dépensé 11 millions de francs. Après avoir décidé d’un premier crédit de 20 millions, le canton veut doubler la mise pour assurer le versement des aides estimées entre 15 et 16 millions de francs. Christophe Darbellay se tourne également vers la Confédération pour qu’elle aide davantage le canton, «l’un des plus pauvres de Suisse».