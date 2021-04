Entre études ou perspectives professionnelles pour les uns, et vacances pour les autres, ils sont nombreux à se croiser de la vallée du Rhône à l’ouest du Léman. Mais sur le plan économique, l’axe Valais-Genève doit, et peut, encore se renforcer, plaide Sarah Perruchoud. «Nous voulons faire connaître et mettre en avant les activités et les atouts de nos entreprises mais aussi nos produits du terroir», appuie la fondatrice de Valais Network, qu’elle a récemment lancé.