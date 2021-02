Malgré une sollicitation importante cette année, les comptes des institutions des institutions sanitaires ont souffert, note le Conseil d’Etat valaisan dans un communiqué jeudi. Il annonce donc la somme de 64 millions de francs pour leur venir en aide, répartie à hauteur de 61 millions financés par le Canton et 3,2 millions par les communes. Il est un des premiers cantons à le faire.

Cet argent sera distribué aux hôpitaux et cliniques pour compenser les achats de matériel de protection, l’engagement de personnel supplémentaire et l’interruption des prestations non-urgentes débouchant sur une baisse des recettes. Les EMS recevront aussi leur part, tristement sous-occupés en raison du nombre important de décès et de la suspension temporaire des admissions. Le canton puisera dans les restes du budget du service de la santé publique ainsi que dans une demande de crédit qui sera présentée au Parlement.