Votations cantonales : Le Valais dit oui au suicide assisté en EMS et à la hausse des alloc familiales

Le dépouillement des bulletins de vote est terminé. Les Valaisans ont accepté à 75,78% la loi sur les soins palliatifs et l’encadrement de la pratique de l’assistance au suicide en institution. Chaque EMS bénéficiant d’argent public sera désormais tenu, non pas de prodiguer lui-même l’aide au suicide, mais d’accepter qu’elle ait lieu en ses murs, par exemple via Exit. Dimanche, la participation des électeurs a été de 38,84%, rapporte le Canton.