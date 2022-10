Le Valais divisé face au suicide assisté en institution

Dans tout le canton

Si une personne veut faire appel au suicide assisté dans un établissement qui n’en veut pas, elle doit retourner à son domicile, souvent dans des conditions de santé qui rendent douloureux un tel transfert. Le Grand Conseil valaisan a longuement travaillé sur le sujet et une majorité s’est dessinée pour que le patient puisse avoir le choix. La loi qu’il a votée impose la garantie du droit à l’assistance au suicide «dans tout le canton et dans toutes les institutions sanitaires ou sociales avec un mandat public».

«Conscience et liberté»

Les cantons de Vaud (2012), de Neuchâtel (2014) ou de Genève (2018) ont déjà pris des dispositions dans ce sens. Le projet de loi valaisan est soumis au référendum et combattu par les milieux traditionnellement conservateurs. Ainsi dans la brochure d’explication du canton, on trouve un texte des opposants, signé par l’ancien conseiller d’État et aux États Jean-René Fournier, qui appelle au rejet: «Contraindre par une loi tous les homes à accepter le suicide assisté dans leurs murs, écrit-il, c’est les empêcher de réaliser leur tâche en toute conscience et liberté, selon les valeurs qu’ils affichent».