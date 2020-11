Suisse romande : Le Valais édite une brochure sur les mariages forcés

L’Office valaisan de l’égalité et de la famille a conçu une brochure en neuf langues pour informer et aider les adolescents qui subissent des pressions pour accepter un mariage dont ils ne veulent pas.

L’État du Valais rappelle que les mariages forcés sont interdits par la loi et donne des adresses où trouver de l’aide. (Photo d’illustration)

Interdits en Suisse depuis 2013, les mariages forcés restent une réalité dans le pays. Le Valais veut y sensibiliser les adolescents et propose une brochure sur le sujet

Pour les informer et les aider, l’Office valaisan de l’égalité et de la famille (OCEF) a conçu une brochure en neuf langues. Elle rappelle que les mariages forcés sont interdits par la loi, donne des conseils et fournit des adresses où trouver de l’aide.