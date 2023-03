Santé : Le Valais élabore un plan d’action pour décharger les urgences

«Les sujets d’actualité témoignent d’une surcharge des urgences hospitalières et extrahospitalières et de l’épuisement du personnel qui y est astreint», avoue jeudi le Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture. Pour y remédier, un plan d’action est prévu par le Canton. À court terme, plusieurs maisons de garde devraient être créées afin de soulager les urgences en prenant en charge les cas non vitaux. Le Département prépare également la mise en place d’un projet qui aurait pour mission d’accueillir les patients présentant des problématiques sociales ailleurs que dans les urgences hospitalières vitales. À plus long terme, le Canton entend développer la formation, ainsi que revaloriser et promouvoir l’attractivité des professions de la santé.