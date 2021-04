Et ailleurs?

Genève a annoncé la semaine dernière que la vaccination était désormais ouverte aux plus de 45 ans . Cette accélération est due à la hausse des doses livrées, mais aussi au fait que «la catégorie des 65 ans et plus n’a pas aussi bien adhéré à la vaccination que les plus de 75 ans», a résumé Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, lors d’un point presse. Le Canton de Vaud vaccine, lui, depuis cette semaine, toutes les personnes âgées de 50 ans et plus. À Neuchâtel, on vaccine les 55 ans et plus depuis lundi également. À Fribourg, on vaccine toujours les 65-74 ans, mais une annonce est attendue ces prochains jours.