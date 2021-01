Coronavirus : Le Valais élargit son soutien au secteur des loisirs

Le canton a décidé de réévaluer son programme d’aide cantonal et de considérer le secteur des loisirs comme cas de rigueur.

Les fitness, bowlings, escape rooms et autres centres de loisirs valaisans bénéficieront de soutiens supplémentaires aux mêmes conditions que les secteurs du voyage et de l’événementiel.

Bonne nouvelle pour le secteur des loisirs, durement impacté par la pandémie de coronavirus en Valais. Le gouvernement a en effet décidé de réévaluer son programme d’aide et de considérer le secteur des loisirs comme cas de rigueur, fait-il savoir jeudi dans un communiqué Ainsi les fitness, bowlings, escape rooms et autres centres de loisirs bénéficieront de soutiens supplémentaires aux mêmes conditions que les secteurs du voyage et de l’événementiel, avec une contribution aux charges fixes reconnues.