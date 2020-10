Intempéries : Rhône en furie, le Valais en alerte

Des violentes bourrasques et de gros cumuls de pluie: le Valais et le Tessin ont été particulièrement touchés par les vents tempétueux. Des routes valaisannes ont été fermées tandis que le Tessin est en alerte de niveau 4.

1 / 10 En Valais, le Rhône se montre menaçant. Keystone Sa crue a poussé les autorités à mettre le canton en état d’alerte. Keystone Les fortes pluies ont inondé plusieurs routes à Mergozzo au Tessin. Lecteur Reporter

Les fortes pluies depuis vendredi soir ont entraîné la fermeture de plusieurs routes secondaires en Valais. La situation est sous contrôle, selon le porte-parole de la police valaisanne Markus Rieder.

Des éboulements se sont surtout produits sur des routes de montagne, plus particulièrement dans le Haut-Valais, a-t-il précisé samedi à Keystone-ATS. Le canton a également fermé préventivement les cols du Simplon qui relie l’Italie et celui du Nufenen, entre le Valais et le Tessin.

Selon le chef du service de presse, les états-majors ont pu se préparer à l’avance. Les équipes de pompiers sont déjà à l’œuvre là où les routes sont impraticables.

Le Rhône en crue près de Fully (VS). Lecteur Reporter

La population a été invitée, via l’application Alertswiss, à se tenir à l’écart des zones boisées. Il est recommandé de «limiter les déplacements, d’éviter de se rendre en forêt, de ne pas s’approcher des cours d’eau, de renoncer à filmer ou photographier les événements et de se conformer strictement aux ordres des autorités.»

A2 fermée

Les fortes pluies en Suisse centrale ont fait déborder les ruisseaux. L’autoroute A2 entre Beckenried (NW) et Erstfeld (UR) a dû être fermée tôt samedi matin en raison d’inondations.

À Seedorf, l’alarme de crue de la Reuss a été déclenchée à minuit. Depuis, les pompiers du canton d’Uri se sont employés à protéger les bâtiments des inondations, à réparer les dégâts des eaux et des tempêtes et à mettre en place des barrières.

La police a fermé l’autoroute A2 entre Beckenried et Erstfeld dans les deux sens, car la route entre Seedorf et Attinghausen dans le canton d’Uri est sous l’eau. Entre Gurtnellen et Wassen, la route cantonale est fermée dans la région de Pfaffensprung.

Fermeture au moins jusque dans l’après-midi

La fermeture de l’A2 dans les deux sens devrait durer au moins jusqu’à samedi après-midi. Le trafic de transit, en particulier les poids lourds, sera dévié dans les deux sens par l’A13 San Bernadino, a annoncé la police cantonale d’Uri dans un communiqué en début de matinée.

La zone de service de l’autoroute sur la route du Gothard et le centre de trafic lourd d’Erstfeld ont dû être évacués, a déclaré un porte-parole. Il continue à pleuvoir abondamment.

La tempête Brigitte apporte avec elle des rafales d’ouragan et de grandes quantités d’eau. Des vents violents et des pluies très soutenues sont à prévoir dans certaines régions, en particulier dans le sud du pays et dans la région alpine.

Vendredi, le vent du sud a d’abord augmenté sur les sommets alpins et préalpins, comme l’a écrit Météosuisse sur son blog. Vers midi, une rafale de 167 km/h a été enregistrée sur le Gütsch près d’Andermatt (UR). Sur le Titlis, 144 km/h et à la Jungfraujoch, 130 km/h ont été mesurés.

Le Tessin aussi en alerte

Une alerte de niveau 4 contre les précipitations intenses est en vigueur pour une grande partie du canton du Tessin et des régions limitrophes au nord, ainsi que pour certaines parties de l’Engadine et de la région du Simplon. Dans le reste de la région alpine, le danger que représentent les pluies intenses est considérable. Des glissements de terrain, des coulées de débris et des inondations peuvent se produire.

Selon SRF Meteo, il a plu davantage au cours des dernières 24 heures que d’habitude pendant tout le mois d’octobre. Ainsi, 305 millimètres de pluie sont tombés à Mosogno. D’autres régions du Tessin et des régions voisines ont également reçu des précipitations abondantes, parfois bien supérieures à 100 millimètres. Il faut s’attendre à des inondations, des glissements de terrain et des coulées de débris dans le sud.