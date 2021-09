Saison de ski - «Le Valais est contre l’utilisation du certificat Covid pour les remontées mécaniques»

Christophe Darbellay n’est pas favorable au recours au pass sanitaire pour aller skier cet hiver en Suisse. Jean-Guy Python/LMS/A

La prochaine saison de sport d’hiver doit démarrer dans deux mois . Pour l’instant, aucune décision formelle n’a été prise en Suisse quant aux règles qui seront imposées aux amateurs de glisse.

Christophe Darbellay défend une ouverture des remontées mécaniques d ans des conditions similaires à la saison écoulée (port du masque, respect de la distance dans les files d’attente) . « L’expérience de l’hiver dernier a démontré l’intérêt de notre population pour la pratique des sports d’hiver qui ont véritablement servi de bouffée d’oxygène dans le climat anxiogène que nous avons connu » , résume le c onseiller d’ É tat charg é de l’ É conomie. « Le Valais est don c c ontre l’utilisation du certificat Covid pour les remontées mécaniques . Nous sommes cependant prêt s à collaborer à une mise en œ uvre d’une solution nationale simple et pragmatique .»

La majorité des acteurs préfèrent reconduire le plan de protection de l’hiver dernier. Chantal Dervey/A

Président des remontées mécaniques valaisannes (RMV), Didier Défago tient le même discours: « Nous voulons être sur un pied d’égalité avec les transports publics où le port du masque est obligatoire mais pas le pass C ovid. Et nous prônons également une absence de réduction de capacité ». L’an dernier télécabines et téléphériques ne pouvaient être remplis aux deux tiers.

Au sein des RMV, on réfléchit cependant aux conséquences d’un scénario avec certificat obligatoire: «D ans ce cas-là, nous militerons pour une absence totale d’autres restrictions » , tonne le champion olympique de descente.

À la même enseigne

Mais p our l’heure, a ucune décision n’a été prise du côté de Berne. «Des discussions avec l e s cantons e t les branches concernées sont en cours afin qu’une décision puisse être prise dès que possible » , précise l’Office fédéral de la s anté publi que . « Ceci pour offrir une marge de planification aussi importante que possible aux milieux concernés. »

Du côté de GastroValais, qui regroupe les restaurateurs, son président André Roduit défend une uniformisation des procédures pour les restaurants d’altitude et pour les remontées mécaniques: «Nous voulons les mêmes règles pour tout le monde».

Une baisse contenue L’hiver 2020-2021 s’est bouclé avec une perte de journées - skieurs de 5,9% en Valais. Un résultat jugé « excellent compte tenu de la fermeture imposée des restaurants et des terrasses » , souligne Christophe Darbellay. Les remontées mécaniques ont « démontré leur capacité d’adaptation pour assurer globalement de manière très satisfaisante le respect des règles imposées en matière de distanciation », poursuit le ministre.