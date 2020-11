Coronavirus : Le Valais ferme aussi ses établissements publics

Mercredi, le Conseil d’État valaisan a décidé de fermer ses restaurants, bars et autres établissements de ce type. La mesure entre en vigueur dès vendredi à 22 heures.

Après le Jura, Genève et Neuchâtel, Vaud et Fribourg, le Valais ferment également ses établissements de restauration. Ce nouveau train de mesures entre en vigueur dès vendredi 22h00 et s’applique jusqu’au 30 novembre au moins.