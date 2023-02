Savatan (VD) : Le Valais formera ses policiers sur son territoire

Ça sent le sapin à Savatan. Le site de formation commun aux cantons de Vaud, Genève et du Valais fermera bientôt ses portes. Le Valais annonce dès lors jeudi dans un communiqué qu’après la fermeture de l’Académie de police de Savatan, située sur la commune de Lavey-Morcles (VD), les aspirants policiers cantonaux et municipaux seront formés en Valais, sans préciser le futur emplacement de l’école de police valaisanne, ni la date exacte de ce changement.

Cette décision fait suite à l’annonce des cantons de Vaud et Genève de ne plus former leurs policiers à Savatan. Le partenariat qui lie le canton du Valais aux cantons de Genève et de Vaud pour l’exploitation et la gestion de l’actuelle Académie de police «a donné pleine et entière satisfaction tant sur le plan opérationnel que sur celui de la formation proprement dite», assure le Canton.