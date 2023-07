Incendie de forêt: Le Valais interdit les feux en plein air et la pyrotechnie

En raison d’un «très fort danger» d’incendie, la situation à Bitsch (VS) le confirme , le chef du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Frédéric Favre, décrète l’interdiction générale de faire du feu en plein air dès jeudi. Cette décision concerne également les feux d’artifice et est valable pour tout le territoire cantonal. Les autorités demandent à la population de suivre «strictement les consignes des autorités communales».