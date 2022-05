Discrimination : Le Valais lance sa première campagne contre l’homophobie

Le Valais veut sensibiliser la population aux discriminations qui touchent les personnes LGBTIQ. Tout d’abord avec une campagne d’affichage.

C’est une première pour le Valais. Officiellement lancée hier à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, marquée par plusieurs autres cantons, une nouvelle campagne d’affichage se focalise sur l’acceptation, le partage et le soutien au sein de la famille, notamment face aux difficultés rencontrées lors du coming-out. Les affiches mettent en scène des couples de même sexe et montrent des situations familiales sereines grâce à une atmosphère chaleureuse et bienveillante.