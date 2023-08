Le Valais suivra davantage les élèves en difficulté scolaire

La rentrée scolaire amène son lot de défis en Suisse romande, comme en Valais, où le canton a décidé d ’investir plus de 30 millions de francs afin d’améliorer les conditions d’enseignement .

Plus de 55’000 étudiants sont attendus dans les classes valaisannes ce jeudi 17 août. Parmi eux, certains se trouvent en difficulté scolaire et le Département de l’économie et de la formation (DEF) souhaite mieux les accompagner.