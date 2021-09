Promotion agricole - Le Valais ne veut pas se reposer sur ses lauriers

« Nous voulons promouvoir la diversité, la qualité et l’authenticité de nos produits agricoles et positionner le Valais comme une destination incontournable au niveau a gri-gastronomie.» En une phrase, l e c onseiller d’ É tat en charge de l’économie, Christophe Darbellay , a planté le décor, ce mardi en conférence de presse. Le canton au bénéficie du plus grand nombre de certifications AOP et IGP de Suisse (huit), ne veut pas se reposer sur ses lauriers.

Ainsi, le Valais se dote , pour la période 2021-2024, d ’ une stratégie cantonale de promotion de ses produits agricoles. Cette démarche vise à renforcer les différentes actions actuelles et à coordonner de futurs proj e ts . Concrètement, le but est de collaborer avec Valais Wallis Promotion et l es associations fa î tières Gastrovalais et Hôtellerie Valais, à travers le développement et l ’ optimisation de la promotion, de la vente et de la distribution de produits allant des asperges aux abricots en passant par le pain de seigle, par exemple.