Covid : Le Valais ouvre la vaccination à toute sa population dès 16 ans

Après le Jura, le canton invite à son tour ses citoyens les plus jeunes à s’inscrire pour la vaccination qui va s’ouvrir vers la mi-mai.

AFP

Le canton du Valais ouvre à son tour la vaccination aux plus de 16 ans. Il invite toutes les personnes qui le souhaitent à s’inscrire dès que possible à l’adresse https://vs.covid-vaccin.ch. Cet élargissement de la vaccination est rendu possible grâce aux quantités plus importantes de vaccin qui seront livrées aux cantons par la Confédération, fait-il savoir jeudi dans un communiqué.

Afin de renforcer le dispositif de vaccination, cinq nouveaux centres de vaccination ouvriront leurs portes à la population: à Sierre dès le 10 mai, à Gampel dès le 15 mai (les samedis uniquement), ainsi qu’à Vouvry, Saxon et Haute-Nendaz dès le 17 mai. Ils complèteront le dispositif déjà existant à Brigue, Sion, Martigny, Collombey et auprès des médecins en cabinet. Le site de la Lonza à Viège participera aussi à la campagne de vaccination pour ses employés et leur famille.

Par ailleurs, la vaccination en pharmacie débute en phase pilote cette semaine, fait savoir le canton. Elle sera étendue dans le courant du mois de mai, en fonction des doses disponibles. Près de 80 pharmacies ont déjà donné leur accord pour participer à la campagne.

Les plus de 50 ans restent prioritaires

Toutefois, les personnes âgées de 50 ans et plus continueront comme actuellement à avoir un accès prioritaire à la vaccination, tout comme le personnel de santé et les personnes vulnérables. Au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles doses de vaccin, les personnes plus jeunes recevront leur rendez-vous pour la vaccination.

À ce jour, le canton du Valais a administré plus de 100'000 doses de vaccin. Environ 11.4% de la population a reçu deux doses de vaccin, ce qui place le Valais dans la moyenne suisse (10.05%).

Pour rappel, le canton du Jura a annoncé ce jeudi également qu’il allait ouvrir la vaccination aux plus de 16 ans. Le canton de Vaud en fait autant lundi, mais pour les plus de 18 ans.