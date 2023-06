Présidence de la Confédération: Le Valais prévoit une fête à 350’000 fr. pour Viola Amherd

Même s’il ne sera pas forcément dépensé dans son ensemble, le budget maximum alloué par le Valais cette année est sensiblement plus élevé que d’habitude en pareille circonstance, a calculé le «Blick». Les dépenses pour Doris Leuthard en 2017 se montaient à 230’000 fr. Suivent Alain Berset (200’000 fr./2018), Ignazio Cassis (150’000 fr./2022), Simonetta Sommaruga (130’000 fr./2020) et finalement le plus modeste, Guy Parmelin, avec une facture de 33’000 fr. en 2021.