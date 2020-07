Plus d’électricité

Le Valais privé de courant depuis 16 heures

Une coupure de courant de grande ampleur est en cours dans le canton. Plusieurs personnes sont coincées dans des télécabines.

Le Valais est actuellement touché par une panne de courant de grande ampleur. Les lumières se sont éteintes peu après 16 heures vendredi Dans le Haut-Valais et la région de Sierre. Les télécabines ne fonctionnent plus et sont à l’arrêt, comme l’ont constaté plusieurs lecteurs de 20 minutes. La police cantonale confirme ces informations.