Suisse - Les Valaisans ne sont plus les cancres de l’e-mobilité

Depuis novembre 2020, l’État du Valais octroie des primes de 3500 francs aux acheteurs de véhicules électriques neufs et de 2500 francs aux nouveaux adeptes d’hybrides rechargeables (plug-in).

Rallonge de budget envisagée

Ces incitations convainquent de plus en plus d’automobilistes à modifier leurs habitudes. En moins de neuf mois, près d’un millier de titulaires d’un véhicule ont reçu ce bonus. Un tiers d’entre eux ont été séduits par l’hybride rechargeable, les deux tiers par un véhicule électrique neuf, dont douze motos. La part de ces nouvelles immatriculations est ainsi passée de 9,3% en 2020 (14,3% au niveau national) à 18,5% en 2021 (27% en Suisse).

Devant ce succès, le Parlement cantonal devra se prononcer, en septembre, sur une rallonge de 3,5 millions de francs, en plus des 7,6 millions de francs déjà alloués au budget l’an dernier par le Canton pour la mise en œuvre de ce paquet de mesures. Ce crédit supplémentaire urgent devrait permettre de poursuivre l’action jusqu’à fin décembre 2022.

Le Valais rattrape le reste de la Suisse