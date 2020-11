Valais : Renforcement des contrôles poids lourds sur l’axe du Simplon

Habituellement, environ 90’000 poids lourds utilisent le col du Simplon pour transiter entre la Suisse et l’Italie. La police cantonale valaisanne souhaite donc améliorer la sécurité des véhicules qui empruntent cet itinéraire.

En ce lundi matin, peu de camions circulent sur la route internationale qui disparaît partiellement dans la brume. Mais, annuellement, ils sont quelque 90’000 véhicules à emprunter cette voie qui relie la Suisse à l’Italie et inversement.

Car l’axe du Simplon est le seul col à ciel ouvert en Europe qui permet le transport de matières dangereuses. À Gamsen, le camion transportant un liquide inflammable et toxique était sorti de la route dans un virage et avait pris feu.

Le chauffeur et son véhicule

Pour améliorer la sécurité, le Valais et la Confédération, qui ont collaboré à l’élaboration de la nouvelle stratégie cantonale, estiment qu’il faut renforcer les contrôles. Ainsi, depuis le début du mois de novembre, quatre policiers et un mécanicien, assignés uniquement à cette tâche, évoluent le long de la route du col non loin de l’hospice du Simplon.