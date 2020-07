Boîte de nuit

Le Valais renforce ses exigences sanitaires

Après Zurich qui a pris des mesures strictes visant les établissements de nuit, le Valais limite le nombre de personnes dans les locaux et renforce le traçage.

Pendant toute la durée de leur ouverture, bars et boîtes de nuit ainsi que discothèques devront collecter, avant l’entrée des clients, leurs coordonnées (nom, prénom, domicile et numéro de téléphone) et les vérifier au moyen d’une pièce d’identité et d’un appel de contrôle, détaille lundi le canton dans un communiqué. Les heures d’arrivée et de départ devront également être notées.