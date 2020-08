Canton du Valais : Campagne contre les fraudes visant les cartes prépayées

Face à la hausse des escroqueries en lien avec des cartes prépayées depuis le début de l’année, la police met en garde la population et lance une campagne de prévention.

Des flyers à l’intention des acheteurs de cartes prépayées contiennent les règles de sécurité les plus importantes.

Si les cartes prépayées sont devenues un mode de paiement très répandu et apprécié sur internet, elles attirent également l’attention et la ruse des criminels, rappelle la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Une campagne de prévention est lancée face à la hausse des escroqueries.

Faux prétextes

Malgré une mise en garde publiée par les forces de l’ordre en février 2020, de tels cas de fraudes n’ont cessé d’augmenter depuis le début de l’année. Des cybercriminels tentent ainsi de s’emparer des codes de ces

cartes à prépaiement (code PIN), sous de faux prétextes et à l’aide de faux sites internet (PayPal, DHL etc.), le but étant de s’emparer du montant de la carte. Les malfrats agissent principalement sur des sites de ventes en ligne, en se faisant passer pour des acheteurs.