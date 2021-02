«Chaque enfant victime de violence ou d’abus sexuel est une victime de trop», relève le Canton du Valais dans un communiqué publié jeudi. La Police cantonale ainsi que les services de l’enseignement, de la jeunesse, de l’égalité et de la famille ainsi que du sport ont coordonné une offensive contre ce phénomène. En 2018, on dénombrait 278 victimes de violence dans le canton, dont 65 de violences sexuelles, rappelle le communiqué. Et la tendance ne va pas en s’améliorant en 2019 et 2020.