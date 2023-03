«Un tremblement de terre, c'est un peu comme un boxeur. Il est rusé, a du punch, est patient; mais on ne sait pas quand il va frapper.» Cette comparaison résume ce qui attend le Valais qui a connu en janvier 1946 à Sierre son dernier séisme majeur. Et, comme l'a rappelé samedi à Sion le professeur Donat Fäh du Service suisse de sismologie à l'École polytechnique fédérale de Zurich, «un séisme important viendra»! Selon les statistiques, un tel événement arrive tous les 100 ans. De plus chaque année qui passe, la probabilité qu'il survienne augmente de 1,5%.

Un canton qui se prépare

Sur la carte de la Suisse, le Valais et Bâle sont les deux régions qui sont les plus à risque du point de vue sismique. Pour faire face à une telle catastrophe, il est important d'être prêt. «Les autorités investissent dans la mise aux normes parasismiques des bâtiments publics et dans l'achat de matériel de secours», a rappelé le conseiller d'État Frédéric Favre, responsable du Département de la sécurité, des institutions et du sport. La population doit également savoir comment réagir correctement, en cas de tremblement de terre.