Le Valais va étendre son dépistage

Les Valaisans présentant des symptômes du coronavirus sont conviés à se faire tester pour juguler la propagation du virus.

Depuis le 22 avril, la Confédération recommande d’élargir les tests de dépistage par frottis naso-pharyngé et biologie moléculaire (PCR) à toute personne présentant des symptômes du Covid-19, et non plus uniquement aux cas graves et aux personnes vulnérables.