Sion – Le Valais veut davantage soutenir les LGBTIQ+ dans leur quotidien

Canton souvent considéré comme conservateur, le Valais s’ouvre à l’évolution des mentalités . I l a ainsi fait le choix de se doter d’un plan d’action contre la discrimination de la communauté LGBT I Q+. Un rapport commandé par le canton auprès de Promotion Santé Valais montre que ces personnes sont davantage atteintes dans leur santé que le reste de la population. Il met en avant la souffrance psychique et une proportion de tentatives de suicides supérieure à la moyenne de la population.

Le Canton v eut donc les aider en œuvr ant sur quatre axes: la prévention, la sensibilisation, l’information et la formation des professionnels de la santé . L’idée est d’aider concrètement les personnes en détresse physique et/ou m orale m ais aussi leur s encadrant s (professionnels, parents) . Durant les cours d’éducation sexuelle, l es élèves seront sensibilisés aux diversités des sexualités, à l’homophobie et aux discriminations.

Aucun chiffre officiel

Des formations continues pour les professionnels de l a santé a uront lieu un jour par an . Enfin, l e 17 mai, le canton lancera une campagne de sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie auprès du grand public , sous l’angle d u respect des différences . Avec ceux de Vaud et de Genève , l e Valais est ainsi un des cantons précurseurs dans la lutte contre les discriminations .