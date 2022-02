Tourisme – Le Valais veut mieux mettre en valeur ses richesses

Une façon de guider les touristes

«Ces panneaux autoroutiers font beaucoup de sens pour les habitants de la région et les politiques»: coordinateur adjoint du Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut, Florent Liardet parle d’un vecteur de promotion et de communication très fort quand on l’interroge à propos des écriteaux touristiques situés entre Vevey et Bulle. «Ces panneaux font partie d’un concept global qui permet de guider un visiteur jusqu’à sa destination. Ils jouent également un rôle marketing.»