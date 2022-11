Ecologie : Le Valais vise finalement la neutralité carbone d’ici 2040

Le canton du Valais est particulièrement touché par le réchauffement climatique sur les régions alpines , et notamment en termes de dangers naturels. Si rien n’est entrepris, la température moyenne pourrait augmenter de 3°C supplémentaires d’ici 2060, par rapport à la période 1981-2010. En été, elle pourrait même atteindre 4,5°C à 5°C de plus.

La réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre est donc attendue. Certaines, incompressibles, seront compensées par les technologies permettant d’extraire le CO2 de l’atmosphère via les puits de carbone naturels comme les forêts ou les sols, ou des approches techniques. Les communes pourront bénéficier d’un soutien financier et technique, pour s’orienter vers la transition climatique.