Football : Le Valaisan Berkan Kutlu signe à Galatasaray

L'ascension du Montheysan est fulgurante. Un an après avoir quitté libre le FC Sion (2 matches et 64'' en SL), l’Helvético-Turc de 23 ans a signé pour 5 ans et 4 millions de francs à Galatasaray!